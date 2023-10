Métiers IT – Ingénieur DevOps : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un ingénieur DevOps ?

L’ingénieur DevOps est en charge du développement d’applications (le « Dev ») et de l’administration de systèmes (le « Ops ») dans son entreprise.

Il est responsable du déploiement des applications et des services logiciels.

Il applique des méthodes agiles et met en place des pipelines d’intégration et de livraison continues (CI/CD). Il contribue à l’automatisation et au suivi de l’ensemble du cycle de vie des applications. Il en contrôle la disponibilité, la fiabilité et les performances.

Quelles sont les missions de l’ingénieur DevOps ?

Ses missions, à la fois développeur web et ingénieur système, varient en fonction de la taille et du secteur de son entreprise.

Ses missions consistent à :

• Développer des applications et microservices

• Paramétrer, tester et assurer la qualité des mises à jour

• Appliquer l’intégration/livraison continue (CI/CD)

• Automatiser des processus de développement et de production

• Contrôler le code source et les performances

• Intégrer l’approche DevSecOps

• Travailler avec les équipes de développement et des opérations IT

Quelles sont les formations pour devenir ingénieur DevOps ?

Outre des formations en écoles d’ingénieur et spécialisées, des cursus universitaires sont proposés. L’ingénieur DevOps en devenir peut donc choisir parmi différents niveaux de formation :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique + certification

• Bac+3 de type Licence ou Bachelor développement web & app

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS)

Les certifications professionnelles permettent à l’ingénieur DevOps de valider de précieux acquis.

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

L’ingénieur DevOps maîtrise l’ensemble des processus techniques nécessaires aux opérations et aux développements IT intégrés.Il est appelé à travailler avec différents interlocuteurs.

Combiner des compétences techniques (hard skills) et des compétences comportementales (soft skills) est donc un atout majeur pour l’ingénieur DevOps.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) de l’ingénieur DevOps ?

L’ingénieur DevOps pratique différents langages et outils de développement web et d’administration système.

Il fait preuve de :

• Maîtrise de langages de programmation et de script (Javascript, Python, Ruby, etc.)

• Connaissance approfondie de systèmes d’exploitation (Linux, UNIX, Windows…)

• Maîtrise de technologies de virtualisation (VMware, Hyper-V, etc.)

• Connaissance d’outils d’automatisation et d’intégration (Ansible, Puppet, Jenkins…)

• Pratique de systèmes de gestion de versions (Git, SVN, etc.)

• Expérience des conteneurs (Docker, Kubernetes) et infrastructures cloud

• Connaissance des bases de données et des outils de monitoring

Quelles sont les soft skills de l’ingénieur DevOps ?

Profil technique, l’ingénieur DevOps doit aussi disposer de compétences relationnelles.

Les soft skills qui lui sont couramment associées incluent :

La capacité à travailler en équipe

Une communication claire avec les parties prenantes

La flexibilité et la capacité d’adaptation

La prise de décision

Quelles entreprises recrutent des ingénieurs DevOps ?

Grands groupes, start-up ou scale-up, éditeurs de logiciels, ESN et administrations publiques recrutent des ingénieurs DevOps.

L’ingénieur DevOps qui dispose du réseau nécessaire peut aussi travailler en indépendant (freealance) pour de grandes entreprises et/ou de jeunes pousses.

Quel est le salaire d’un ingénieur DevOps ?

En France, le salaire* annuel d’un ingénieur DevOps varie de 58 500 € à 90 000€, selon le profil du candidat, ainsi que la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise qui l’emploie.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

65 000 € 75 000 € 90 000 €

Régions

58 500 €

67 500 € 81 000 €



Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière ?

L’ingénieur DevOps peut orienter sa carrière vers des fonctions d’encadrement et de direction IT mais il peut aussi privilégier d’autres professions techniques.

Un ingénieur DevOps peut ainsi évoluer pour exercer en tant que :

• Développeur full stack

• Chef de projet DevOps

• Consultant DevOps

• Directeur de la technologie (chief technology officer, CTO)

Les perspectives de carrière de l’ingénieur DevOps varient en fonction du secteur d’activité où il/elle exerce et de la mise à niveau de ses compétences.