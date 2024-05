Nom de domaine : Twitter définitivement remplacé par X

Cette fois, la page est bel et bien tournée. Le nom de domaine Twitter.com est remplacé par X.com.

Elon Musk s’est fendu d’un « tweet » pour officialiser la nouvelle.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Juridiquement, le changement de dénomination sociale avait été effectué en avril dernier. Dans un document remis à la Cour de district nord de Californie, il est précisé que « X Corp. est une société privée. Sa maison mère est X Holdings Corp. Aucune société cotée en bourse ne détient 10% ou plus des actions de X Corp. ou de X Holdings Corp. »

Selon le document, X Corp. a été fondée le 9 mars 2023 dans l’État du Nevada. La demande de fusion avec Twitter a été déposée le 15 mars 2023. Quant à Elon Musk, il préside X Corp. et X Holdings Corp. Cette dernière entité a aussi vu le jour en mars 2023.

Elon Musk a depuis longtemps affiché son ambition de transformer Twitter en X, " the everything app”, inspirée de l’application chinoise WeChat, qui intègre différents services tels que la messagerie, les médias sociaux, les sites e-commerce, les paiements, etc.

Musk avait racheté le nom de domaine X.com à PayPal en 2017. Depuis juillet 2023, il redirigeait vers Twitter.

Beaucoup d'évolutions fonctionnelles payantes sous l’ère Elon Musk

Depuis son rachat, le 27 octobre 2022, pour 44 milliards $, Elon Musk a transformé le réseau social à tous les niveaux. Du chamboulement des effectifs à la révision des politiques de modération, ils ont eu un effet répulsif chez les annonceurs qui ont modéré, voire supprimé, leurs investissements.

Mais il a aussi modifié la plateforme sur le plan fonctionnel. Avec, en toile de fond, l’ambition de le transformer en « application à tout faire » (« everything app »)*. Une fonction qu’est censée symboliser la marque X.

Les principales évolutions fonctionnelles introduites sous l’ère Musk exigent un abonnement. Celui-ci avait été lancé en novembre 2022 sous la marque Twitter Blue. Il était devenu X Premium en août 2023.

Image : © DR