Salaires IT : les experts en cybersécurité et data plébiscités

Le marché de l’emploi IT reste dynamique. Le rapport de force penche en faveur de certains profils, experts des données et de la sécurité cyber en tête.

Le marché de l’emploi et des métiers des technologies de l’information (IT) reste très dynamique et favorable aux candidats du secteur. C’est en tout cas le point de vue de PageGroup, référence du recrutement spécialisé et de l’emploi intérimaire, qui rend public son étude de rémunérations 2022.

« L’IT fait face à une pénurie de profils spécialisés principalement dans le développement, la cybersécurité, le cloud et la data », déclare Sacha Kalusevic, directeur de recrutements IT chez Michael Page Technology pour la France. Le rapport de force penche « très fortement » en faveur de candidats qui poursuivent en moyenne « entre 4 et 5 processus de recrutement simultanément ».

Deux profils techniques figurent parmi les plus demandés : les spécialistes data et sécurité cyber.

38 000 à plus de 90 000 euros

PageGroup livre des rémunérations brutes annuelles et fixes pour des postes à temps plein, en région parisienne. Les salaires y sont plus élévés de 10% en moyenne que dans d’autres régions.

En début de carrière (0–2 ans), data scientists, ingénieurs et analystes de données peuvent bénéficier d’une rémunération comprise entre 38 000 et 50 000 euros (+8% en un an), et de 60 000 à 80 000 euros pour les profils plus expérimentés (jusqu’à 15 ans d’expérience).

Les experts en cybersécurité font également partie des profils les plus recherchés par les employeurs, et les mieux lotis sur le plan des salaires, selon PageGroup.

Ainsi, les spécialistes/analystes en cybersécurité peuvent prétendre à une rémunération brute variant de 40 000 à 50 000 euros par an, en début de carrière, et de 70 000 euros à plus de 90 000 euros au-delà de 5 ans d’expérience professionnnelle, selon PageGroup.