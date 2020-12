La Silicon Valley en exode : Oracle relocalise à son tour son siège social

Il va falloir s’y habituer : « la firme de Redwood City » est désormais une périphrase obsolète pour désigner Oracle. Ce dernier vient en effet de relocaliser son siège social au Texas, à Austin. Un document remis à la SEC – gendarme américain des marchés boursiers – en témoigne (voir notamment page 44).

Officiellement, la démarche s’inscrit dans le cadre d’une politique de travail plus flexible. « Beaucoup de nos employés pourront choisir où ils travailleront. Y compris de leur domicile, à temps partiel ou complet », résume Oracle. Des implantations « forcées » de personnel à Austin ne semblent effectivement pas à l’ordre du jour. Sur place, l’entreprise dispose d’un campus de 16 Ha ouvert en 2018. Capacité d’accueil : 10 000 personnes.

En toile de fond, la nette augmentation du coût de la vie en Californie. À commencer par le logement. Le prix moyen d’une habitation avoisine 600 000 dollars. Il dépasse le milliard dans la Silicon Valley. Les taux d’impôt sur les particuliers comptent en outre parmi les plus élevés du pays.

Oracle dispose déjà de nombreux sites hors de Californie. Entre autres à Burlington (Massachusetts), Denver (Colorado), Orlando (Floride) et Seattle (État de Washington). Mais c’est la première fois qu’il en écarte son siège social.

HPE aussi a choisi de transférer son siège social au Texas. L’annonce est tombée fin novembre. Destination : Houston.

Du côté d’Elon Musk, on a ouvert la porte à une relocalisation de Tesla à Austin. L’entreprise dispose d’une usine sur place. Et sa société sœur SpaceX, d’une base de lancement à proximité (Boca Chica). L’intéressé a déjà déplacé sa fondation privée au Texas, où l’impôt sur la fortune est inexistant.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020