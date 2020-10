Windows 10 : des web apps Office installées sans préavis

Il y a dix jours, Microsoft commençait à diffuser un update sur le canal stable d’Edge.

Des utilisateurs de Windows 10 – et pas seulement des Insiders – ont constaté un redémarrage forcé… qui leur a parfois fait perdre des données. Et surtout l’installation, sans avertissement, de quatre web apps de la suite Office : Word, Excel, Outlook et PowerPoint.

Des raccourcis sont apparus en parallèle dans le menu Démarrer. Ils déclenchent l’ouverte des web apps avec Edge, même si on a défini un autre navigateur par défaut. Il s’agit des versions gratuites, avec au passage une incitation à passer sur une offre payante.

Il est possible de les désinstaller. Soit dans les paramètres Windows (« Ajouter ou supprimer des programmes »), soit en accédant à la page edge://apps. On rappellera qu’au contraire, il est impossible de retirer Edge, que Microsoft avait généreusement mis en avant au moment de le diffuser.

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press « get started, » then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7

— Taran Quarantino (@TaranVH) July 2, 2020