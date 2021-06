Zoom s’approche du milliard de revenus au premier trimestre

Zoom surfe toujours sur la vague de télétravail induite par le Covid-19.

La plateforme de communication affiche un premier trimestre de son exercice fiscal 2022 à 956,2 millions $, en hausse de 191 % par rapport à l’année précédente.

» Avec ce départ solide, nous sommes heureux de relever notre fourchette de prévisions totales de 3,975 milliards $ à 3,990 milliards $ pour l’ensemble de l’exercice », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.

Autre bonnes nouvelles : le cash flow est passé à 533,3 millions $ pour le premier trimestre, contre 259,0 millions $ un an plus tôt tandis que sa marge opérationnelle atteint 27,4%.

Zoom communique aussi sur le profil de ses clients : il seraient environ 497 000 entreprises comptant plus de 10 employés (+87 % ) et le nombre d’entre eux dépensant plus de 100 000 $ par an aurait augmenté de 60 % en un an.

En revanche, il reste discret sur la génération de cash provenant de ses diversifications dans le collaboratif et l’évènementiel.

Idem pour son Zoom Phone, une offre de hardware as a service présentée l’été dernier

Zoom scruté par les analystes

Cette profusion de bons chiffres n’empêchent pas les analystes de rester prudents sur la suite de la belle histoire de Zoom.

« La mesure dans laquelle Zoom peut rivaliser durablement avec des sociétés comme Cisco et Microsoft reste à voir au cours des prochains trimestres alors que nous commençons à entrer dans de véritables trimestres comparables dans la période COVID », a déclaré Joe McCormack, analyste senior chez Third Bridge, cité par Reuters.

Autre question : les coûts qui ont bondi de 155% à 265 millions $ provoqué par l’hébergement du nombre croissant d’utilisateurs gratuits.