Capgemini : Rennes accueille le 7e centre AIE français

Capgemini, chef de file incontesté du classement des 10 premières ESN en France, inaugure son 7e Applied Innovation Exchange (AIE) dans le pays.

Le choix s’est porté sur l’agglomération rennaise, un des principaux pôle de déveveloppement du numérique en France. Vitrine technologique, le centre d’innovation regroupe différents espaces – co-conception, travail collaboratif et échange – ouverts aux start-up du numérique, aux clients et aux partenaires du groupe actifs dans la région.

Des projets d’innovation appliquée y sont présentés dans différents domaines, à savoir la défense, la cybersécurité et les télécommunications, essentiellement. Le développement durable (valorisation des énergies marines renouvelables, la 5G et les drones marins utilisés pour optimiser les collectes de déchets en mer…) est un autre enjeu. La donnée et l’intelligence artificielle pour véhicules hybrides et électriques (Peugeot Sport Hybrid Hypercar) également.

Inauguré à l’occasion de la European Cyber Week 2022, le centre d’expertise rennais s’inscrit dans un réseau mondial que Capgemini et son écosystème consacrent à l’innovation.

Un réseau mondial dédié à l’innovation

Le centre basé à Cesson-Sévigné vient compléter le réseau mondial des Applied Innovation Exchanges de Capgemini. L’approche vise à mobiliser les expertises sectoriels et les métiers du groupe – conseil, technologie et ingénierie -, ainsi que son écosystème de partenaires. Le but est de mieux répondre aux enjeux commerciaux et technologiques des clients.

« L’enjeu pour les entreprises est de mettre en œuvre rapidement les innovations technologiques pour créer de la valeur sur le long terme », explique Patrice Duboé, directeur innovation et technologie de Capgemini pour l’Europe centrale et du Sud.

Pour ce faire, « nous accompagnons nos clients à travers le monde dans leur démarche d’innovation dans des domaines majeurs : cloud, data, intelligence artificielle, industrie intelligente et cybersécurité. Mais également dans le ‘what’s next’, en particulier sur le développement durable, le quantique et le metavers », a ajouté le dirigeant.

Le réseau mondial des AIE de Capgemini est composé, à ce jour, de 22 centres d’expertise, de test et d’application de technologies émergentes.

En photo : Jean-Pierre Savignac, maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, et Hélène Chinal, directrice Transformation chez Capgemini pour l’Europe centrale et du Sud (crédit @capgeminifrance).