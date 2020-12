Clubs utilisateurs SAP : Gianmaria Perancin réélu à la présidence du SUGEN

Et de 3 ! Gianmaria Perancin, le président de l’association des utilisateurs SAP francophones, rempile pour un troisième mandat consécutif à la à la tête du SUGEN, le réseau des 22 clubs utilisateurs SAP* dans le monde.

» Pour l’USF, cela montre la capacité de l’association francophone à mobiliser autour d’un projet pragmatique, signe de son influence et de son rôle d’acteur incontournable dans l’écosystème SAP, tant francophone que mondial » se félicite-t-il.

Le coeur du programme de son nouveau mandat reste le renforcement des échanges avec l’éditeur allemand, en plein redéploiement stratégique vers le Cloud, les partages d’expériences entre les membres du SUGEN mais également un travail de « définition et la réalisation de la valeur métier issue de l’adoption des solutions et services SAP ».

Pour réaliser son programme, Gianmaria Perancin sera soutenu par une Core Leadership Team partiellement renouvelée et composée de Hans de Labije (VNSG, Pays Bas), Philip Adams (UKISUG, Grande-Bretagne et Irlande), Renato Blanco (ASUG, Brésil), Per Högberg (SAPSA, Suède) et Joan Torres (AUSAPE, Espagne).

* AFSUG (Afrique du Sud), ASUG (USA / Canada), ASUG Argentina, ASUG Brasil (Brésil), ASUG Colombia, ASUG Mexico (Mexique), AUSAPE (Espagne), CSUA (Chine), FINUG (Finland), GUPS (Italie), INDUS (Inde), JSUG (Japon), LSUG (Luxembourg), NZSUG (Nouvelle Zélande), SAPience.be (Belgique), SAPSA (Suède), SAUG (Australie), SBN (Norvège), SUG-MENA (Moyen Orient), UKISUG (GB et Irlande), USF (France et Suisse Romande), VNSG (Pays-Bas).