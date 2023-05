DevOps : Capgemini rempile avec le Home Office britannique

Première des ESN de France, troisième d’Europe, Capgemini a décroché un nouveau contrat de deux ans avec le ministère de l’intérieur britannique (Home Office).

L’entité locale du groupe, Capgemini UK PLC, est appelée à contribuer au renforcement de la plateforme logicielle EBSA (Environment Build Support and Administration). Ce contrat de « 37 millions de livres sterling » (plus de 42 M€) porte sur « la conception, l’exploitation et le suivi d’applications » qui servent au contrôle des frontières et de l’immigration.

Il est attendu que Capgemini fournisse « une architecture solide, des compétences en ingénierie et intégration d’infrastructure », contribue à « l’innovation continue des outils/processus ». Il s’agit en outre de suivre « les améliorations du secteur » à des fins « d’efficacité opérationnelle, de réduction des coûts, de contrôle de sécurité du périmètre réseau et d’intégration avec des tierces parties », peut-on lire dans l’avis de marché.

DevOps, toute !

Initiée en 2015 pour enrichir le socle technique qu’utilisent le ministère de l’intérieur britannique et ses agences*, la plateforme EBSA a évolué depuis. Elle héberge dorénavant la majorité des applications de l’institution.

Le Home Office a manifesté son intention de poursuivre les développements et d’étendre les capacités proposées aux utilisateurs et aux partenaires externes.

Voté en 2016, effectif depuis le 31 janvier 2020, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») a impacté le contrôle des frontières, les recrutements de professionnels nés, basés et formés à l’étranger, et la gestion concertée des flux migratoires…

Pour gagner en flexibilité IT, le Royaume Uni a souhaité renforcer l’approche DevOps des développements. Will McGeehin, responsable ingénierie au sein du Home Office, déclarait à ce propos :

Pour définir de nouveaux pipelines d’intégration continue (CI), « nous disposons de deux excellentes plateformes : Application Container Platform (ACP) et notre plateforme axée sur les frontières et l’immigration EBSA. » Avec elles, « nos équipes techniques peuvent travailler plus rapidement améliorer leur productivité sans avoir à développer des environnements spécifiques (avec des services préconfigurés pour fournir des retours opérationnels).

* Border Force, HM Passport Office, Immigration Enforcement, UK Visas & Immigration pour le système EBSA.

