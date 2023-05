Open Source : 10 profils recherchés par les recruteurs

En dépit des restructurations dans les technologies de l’information, les perspectives de recrutement de profils techniques au sein de l’écosystème open source demeurent élevées.

C’est l’un des enseignements d’un rapport* de la Fondation Linux alimenté par les retours de plus de 400 professionnels en charge des recrutements IT.

Que retenir de l’exercice ?

59% des organisations disent avoir révisé leurs plans 2023 de recrutement pour adapter l’activité au contexte économique incertain, relève la Fondation Linux dans son analyse.

Globalement, 30% des membres du panel préfèrent geler certaines embauches. Cependant, le plus grand nombre (44%) dit augmenter les recrutements IT sur l’année en cours.

Ceux qui recrutent concentrent principalement leurs recherches sur des compétences associées aux domaines suivants :

– Cloud et conteneurs

– Cybersécurité

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)

64% pointent des difficultés associées au recrutement de profils IT qui restent parmi les plus demandés du marché. Malgré les coupes sombres, l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences dans ces domaines est forte et le mercato élevé. En outre, 29% des nouvelles recrues quittent l’entreprise dans les six mois après leur intégration (onboarding).

Lire aussi : Open Source : le top 5 des compétences les plus recherchées

10 profils IT parmi les plus demandés en 2023

Les profils IT les plus recherchés par les organisations qui recrutent sont les suivants :

1. Développeurs

2. Responsables IT

3. DevOps

4. Ingénieurs

5. Spécialistes en cybersécruité

6. Chefs de projet IT

7. Ingénieurs data

8. Administrateurs systèmes

9. Administrateurs réseaux

10. Data scientists

Ils font également partie des profils les plus susceptibles de bénéficier de salaires revalorisés.

Enfin, globalement, la mise à niveau de compétences (pour 91% des répondants) et les certifications (77%) sont considérées comme étant plus importantes qu’un diplôme universitaire pour témoigner de la validité de savoirs-faire techniques.

*L’enquête internationale a été menée du 23 février au 10 mars 2023 auprès de 418 recruteurs d’entreprises utilisatrices et de fournisseurs de technologies. La Fondation Linux dit avoir éliminé les biais d’échantillonnage en obtenant 80% de l’échantillon utilisable auprès d’un fournisseur tiers et les 20% restants auprès de ses membres.

source : 2023 State of Tech Talent Survey – The Linux Foundation

(crédit photo © KseniaJoyg – Adobe Stock)