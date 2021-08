Rachat d’ARM par Nvidia : l’UE s’apprête à lancer une enquête officielle

La Commission européenne est susceptible de lancer une enquête officielle sur la concurrence de l’acquisition controversée par Nvidia du concepteur de puces ARM la semaine prochaine.

Selon le Financial Times, l’enquête devrait commencer après que Nvidia a officiellement informé l’UE de son projet d’acquisition d’ARM, ce qu’elle a l’intention de faire dans la semaine du 6 septembre, selon plusieurs rapports citant des sources anonymes.

Nvidia a annoncé pour la première fois son accord d’achat d’ARM au fonds d’investissement japonais Softbank en septembre dernier, et Nvidia aurait eu des pourparlers informels avec l’UE depuis plusieurs mois.

La Commission a déclaré que l’UE n’avait pas encore été informée de l’accord.

Enquête à grande échelle

La demande formelle de la société à la Commission européenne pour l’approbation de l’accord lancera un examen préliminaire de 25 jours ouvrables, qui sera probablement suivi d’une enquête à grande échelle de 90 jours ouvrables.

Reuters a rapporté en juin que Nvidia pourrait ne pas être en mesure de respecter l’échéance de mars 2022 pour conclure l’accord en raison du désir des régulateurs de l’UE d’attendre après les vacances d’été pour examiner la question.

Le plan de Nvidia a immédiatement attiré les critiques des concurrents dans l’industrie des semi-conducteurs, où les conceptions de puces d’ARM sont largement licenciées.

L’ autorité britannique de la concurrence a exprimé ses inquiétudes quant aux implications de l’accord sur la concurrence et le gouvernement britannique pourrait également bloquer l’accord pour des raisons de sécurité nationale .

Les conceptions de puces d’ARM sont utilisées dans des domaines allant de l’intelligence artificielle aux équipements 5G, et alimentent presque tous les smartphones, tandis que Nvidia est le plus grand fabricant mondial de puces graphiques et d’IA.

Front uni des concurrents

Les concurrents de Nvidia tels que Qualcomm, Samsung et Apple utilisent tous des conceptions ARM, et Apple fait actuellement passer ses ordinateurs de bureau et portables des processeurs Intel aux puces ARM.

Les autorités de la concurrence affirment que l’accord pourrait donner à Nvidia le pouvoir de limiter l’accès des concurrents à la technologie d’ARM, ce que Nvidia a déclaré qu’il ne ferait pas.

Nvidia a déclaré lors d’une présentation sur son site Web que les clients d’ARM tels que Broadcom, MediaTek et Marvell soutenaient le rachat.

« Cette transaction sera bénéfique pour ARM, ses licenciés, la concurrence et l’industrie », a déclaré Nvidia dans un communiqué.

« Nous travaillons sur le processus réglementaire et nous sommes impatients de nous engager avec la Commission européenne pour expliquer la transaction et répondre à toutes les préoccupations qu’ils pourraient avoir.

