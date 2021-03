Rosetta : Apple forcé à abattre ce pilier des nouveaux Mac ?

« L’installation de cette mise à jour supprimera Rosetta. » La phrase, découverte – en anglais – dans la dernière bêta de macOS, a suscité un certain emballement. D’autant plus qu’elle n’est pas seule. On trouve, dans le même code, un autre message relatif à la surcouche : « Rosetta n’est plus disponible dans cette région. Les applications qui [l’]exigent ne fonctionneront plus. »

Apple is removing Rosetta from Macs during updates in certain countries in Mac 11.3 beta 3. Maybe this is due to legal issues? “Rosetta will be removed upon installing this update” “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer urn” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP

— Steve Moser (@SteveMoser) March 3, 2021