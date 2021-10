DSI : 3 perspectives pour 2022

Les perspectives des décideurs IT s’améliorent et les investissements technologiques sont attendus en hausse d’environ 6%, selon les prévisions livrées par Forrester.

En 2022, anticipe le cabinet américain, 10% des responsables IT (DSI, CTO, Acheteurs Tech…) concentreront leurs investissements sur des initiatives technologiques « centrées sur l’humain » à un rythme près de « trois fois supérieur » à celui de leurs concurrents.

Voici trois tendances qui différencient les entreprises les plus avancées des retardataires :

1. Tech « centrée sur l’humain » >

Intégrer davantage l’expérience client (CX) et employé (EX) aux projets de transformation apporterait un « avantage compétitif » aux organisations prêtes à s’investir. Matthew Guarini, VP et directeur de recherche chez Forrester, l’explique dans un billet de blog.

Les entreprises doivent néanmoins faire face au déficit de profils qualifiés, l’offre de candidats disponibles étant inférieure à la demande des recruteurs. Aussi, la rotation du personnel est très élevée dans les sociétés du secteur IT où le taux d’attrition frôle les 14%.

Malgré tout, les organisations peuvent réduire les tensions en se tournant vers des architectures cloud, plateformes de mise en relation et de développement low code/no code.

2. Réduire la dette technique >

Les projets de transformation portés par les technologies sont largement activés. Mais des difficultés d’intégration ralentissent les initiatives.

Forrester s’attend à ce que l’accélération des développements et les délais serrés de déploiements aggravent la dette technique pour 60% des entreprises. Or, les erreurs et les failles impactent la qualité et la sécurité des logiciels et des infrastructures.

Réduire la dette technique implique un partage de la responsabilité entre IT et Métiers.

3. Mesurer les performances >

Les responsables des systèmes d’information et leurs équipes ont donc intérêt à contribuer à l’alignement entre performances technologiques et objectifs business.

Ils seraient 10% en 2022 à associer la mesure de la performance à celle des revenus générés.

(crédit photo © rawpixel.com via pexels)