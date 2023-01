Data science : HPE s’offre la start-up Pachyderm

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé acquérir Pachyderm, une jeune pousse active dans la donnée et l’intelligence artificielle (IA).

L’entreprise basée à San Francisco a été cofondée par Joe Doliner et Joey Zwicker. Elle a conçu un logiciel qui permet d’automatiser les pipelines d’apprentissage automatique, fournir des résultats reproductibles et rationaliser les flux de données.

« Le logiciel d’IA reproductible de Pachyderm complète les offres d’IA et de passage à l’échelle existantes de HPE pour automatiser et accélérer l’IA et fournir des opportunités dans l’analyse d’images, de vidéos et de textes, l’IA générative et d’autres besoins émergents », a déclaré Justin Hotard, EVP et directeur HPC & AI chez HPE.

Le tout est basé sur un stack open source.

Les équipes en charge de l’ingénierie de données sont ciblées.

Pipelines MLOps

Pachyderm a levé plus de 28 millions $ depuis sa création auprès de différentes acteurs. HPE, via sa branche de capital risque Hewlett Packard Pathfinder, a lui-même investi en 2022.

Passée dans son giron, l’équipe de Pachyderm rejoint l’unité d’affaires HPC & AI du groupe informatique américain. Ce dernier va lui-même intégrer la technologie Pachyderm dans son portefeuille de solutions et services associés « AI-at-scale ».

On note, par ailleurs, que Pachyderm est membre fondateur en 2019 de l’AIIA (AI Infrastructure Alliance). Un autre membre de cette alliance professionnelle, Determined AI, a éte rachetée en 2021 par HPE.

La multinationale renforce à travers ces rachats, dont les montants sont restés confidentiels, ses capacités de traçabilité des données et d’optimisation des opérations d’apprentissage automatique (MLOps)

Disponibilité du produit (éditions Enterprise et Community sur GitHub), code source, feuille de route… Pachyderm a indiqué dans un billet de blog que les utilisateurs et clients existants de sa solution continueront de bénéficier d’une même expérience.

De grands comptes clients, dont le groupes américain de défense Lockheed Martin, s’appuient d’ores et déjà sur le logiciel de Pachyderm et l’environnement de formation de modèles d’apprentissage machine HPE Machine Learning Development Environment.

Le montant de la transaction est resté confidentiel.

(crédit photo © Adobe Stock)