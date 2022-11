Low code : l’Efrei, Pega et Capgemini s’accordent

L’école d’ingénieurs Efrei inaugure une chaire d’enseignement, conjointement avec l’ESN Capgemini et l’éditeur de la plateforme low code Pega.

L’Efrei, école d’ingénieurs généraliste en informatique et technologies du numérique, crée une nouvelle chaire d’enseignement. PegaSystems, éditeur américain de la plateforme low code Pega, et le groupe français de services IT Capgemini sont partenaires.

La chaire d’enseignement est associée au programme de certification Pega « system architect ».

L’initiative prend la forme d’un module d’ouverture. Il est accessible aux étudiants en 5ème année du cursus ingénieur de l’Efrei. Et ce quelle que soit leur majeure.

Des membres de Capgemini et spécialistes de Pega interviendront dans le cadre de sessions ponctuelles et d’un cours en apprentissage.

« Au programme : 4 mois de cours dispensés par nos experts, avec à la clé l’obtention de la certification System Architect et de belles opportunités de stage ou d’emploi », déclare Xavier Cote-de-Soux, directeur des services financiers France de Capgemini.

Automatisation des flux de travail

Pour la première promotion, 40 étudiants sont inscrits, indique la direction de l’Efrei qui gère deux campus, l’un à Paris région, l’autre à Bordeaux.

Les « talents » concernés pourront rejoindre l’écosystème Pega dédié à l’agilité et l’automatisation des flux de travail de clients.

On note, par ailleurs, que l’accord intervient après l’annonce par Capgemini de l’acquisition de KE, un spécialiste européen de Pega.

« Les experts hautement qualifiés de la plateforme Pega confortent le développement et le déploiement de notre offre de services ‘customer first’ en Europe » déclarait en septembre dernier Jérôme Siméon, CEO Southern Europe Strategic Business Unit de Capgemini.

L’ESN veut sa part du marché mondial des technologies de développement low code, en coopération avec des partenaires technologiques.

Justement, Pega et d’autres plateformes d’applications low code (LCAP) montent en puissance. Elles fournissent une interface utilisateur graphique et du glisser-déposer via un environnement intégré de développement d’applications. Les directions métiers investissent.

Le marché LCAP mondial progresserait de plus de 28% pour franchir les 7 milliards de dollars cette année 2022, selon les prévisions du cabinet Gartner.