Huawei appréhende une rude année 2020

Le groupe chinois Huawei prévoit une année 2020 « difficile » sur le plan commercial, après la mise en oeuvre de sanctions par l’administration américaine.

Les États-Unis considèrent que les produits Huawei constituent une menace pour leur sécurité intérieure. Ils redoutent en outre l’espionnage industriel de l’équipementier réseau et second fabricant mondial de smartphones. En mai 2019, pour réduire le risque, l’administration Trump a ajouté Huawei à une liste noire de sociétés avec lesquelles les entreprises américaines ne peuvent pas faire commerce. Une décision lourde de conséquences pour Huawei.

En effet, le groupe ne peut pas accéder aux technologies de multinationales américaines, dont Google. Huawei a donc décidé de travailler au développement de son propre système d’exploitation, HarmonyOS, et de livrer ses premiers smartphones sans Android.

Le groupe a rejeté à maintes reprises les accusations portées à son encontre par Washington, sans convaincre, jusqu’ici. Malgré tout, le groupe affiche encore une…

« L’environnement extérieur est devenu plus compliqué que jamais et la pression à la baisse sur l’économie mondiale s’est intensifiée », a déclaré Xu Zhijun (Eric Xu), qui assure la présidente tournante de Huawei, dans un message dont Reuters s’est fait l’écho.

En 2019, le chiffre d’affaires de Huawei a tout de même progressé de 18% pour atteindre 850 milliards de yuans (109 milliards d’euros). Par ailleurs, ses ventes en volume de smartphones ont bondi de 20% pour atteindre les 240 millions d’unités.

Pour 2020, le groupe chinois s’attend à une décélération du rythme de croissance. « Sur le long terme, le gouvernement américain va continuer à entraver le développement de technologies de pointe, un environnement difficile pour la survie et la prospérité de Huawei », a prévenu le dirigeant.

