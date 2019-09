Cybersécurité : Symantec en passe de vendre (aussi) son activité B2C ?

Deux sociétés de capital-investissement auraient fait une offre publique d’achat pour l’activité grand public du très puissant fournisseur de sécurité Symantec.

Selon le Wall Street Journal , les sociétés Permira et Advent International ont proposé un accord portant sur cette acquisition pour plus de 16 milliards de dollars.

L’opération intervient après que Broadcom ait racheté le mois dernier d’acheter la division entreprise du vétéran de la sécurité, pour un montant considérable de 10,7 milliards de dollars en espèces.

Cet accord permettrait de préserver la vente de ses activités d’entreprise à Broadcom et pourrait réduire la facture fiscale des actionnaires de Symantec, a indiqué le WSJ, citant des personnes proches du dossier.

Le quotidien américain a ajouté qu’il n’y avait aucune garantie qu’un accord serait conclu, mais il pourrait voir les groupes de capital-investissement acquérir l’ensemble des activités de Symantec puis vendre le secteur des entreprises à Broadcom.

Lire l’article original de Tom Jowitt sur Silicon UK

