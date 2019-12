Syntec Numérique : le cloud va porter la croissance en 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Syntec Numérique a livré mardi un bilan et des prévisions de croissance du marché du logiciel et des services informatiques en France. En 2019, le secteur a effectivement progressé de 4,2%, comme le prévoyait le syndicat professionnel des ESN et éditeurs en juin dernier. En 2020, la croissance du secteur est attendue à 4%.

La tendance reste positive pour tous les segments, software en tête.

La croissance du segment édition de logiciels est ainsi la plus élevée du marché. Cette année, elle a progressé de 6,6%, les sous-segments applicatifs métiers (CRM, collaboratif…) et logiciels « outils » (orchestration, analytique…) progressant plus vite que la moyenne. En 2020, la croissance du segment software devrait être similaire à celle de 2019 (+6,6%). La dynamique sera nettement supérieure pour le logiciel en mode cloud. En effet, à lui seul, le logiciel en tant que service (SaaS, software-as-a-service) progresserait de 20% pour peser 4,5 milliards d’euros en 2020. Le SaaS représenterait alors 32% du segment software.

Le cloud dynamise aussi les prestations de conseil et les services IT.

Conseil et services aux entreprises

Le segment du conseil en technologies, de son côté, a progressé de 5% en 2019 et pourrait afficher 4,4% de croissance en 2020. Cette année encore, l’ingénierie de process, la transformation du modèle d’affaires de clients industriels et le développement de prestations orientées vers les objets connectés (IoT) devraient soutenir l’activité.

Enfin, le domaine du conseil et des services informatiques, qui génère plus de 60% des revenus du secteur, a augmenté de 3,1% en 2019 et se maintiendrait à +2,9% en 2020. Les offres de services à forte valeur ajoutée (cybersécurité, intelligence artificielle…) renforcent l’activité des ESN, notamment dans les services managés et les offres cloud. Ces dernières ont bondi de 19,4% en 2019 et représentent près de 20% des prestations proposées. Globalement, les technologies réunies sous l’acronyme SMACS (social, mobile, analytique, cloud et sécurité) ont progressé de 15,7% en 2019. Et devraient croître de 14,7% en 2020 pour atteindre les 16,5 milliards d’euros. Une opportunité à saisir pour les fournisseurs du secteur. Les deux tiers prévoient d’ailleurs une augmentation de leur chiffre d’affaires l’an prochain, un sur deux envisage d’augmenter ses effectifs sur l’année.

(crédit photo de une © Schutterstock)